Trump le-a cerut tuturor ambasadorilor numiti de Obama sa plece din posturi pana ajunge el la Casa Alba

"Eu voi pleca pe 20 ianuarie", anunta ambasadorul Mark Gilbert, intr-un tweet pentru Reuters. Acest mandat "fara exceptii" a fost trimis printr-un mesaj de la Departamentul de Stat pe 23 decembrie, precizeaza Gilbert.Ambasadorul confirma astfel o informatie dezvaluita de ziarul The New York Times (NYT), care citeaza surse diplomatice potrivit carora administratiile anterioare ale ambelor partide au prelungit cu saptamani sau luni, potrivit unei traditii, mandatele unor ambasadori, mai ales ale celor care au copii la scoala.Oficiali de la Departamentul de Stat si din echipa de tranzitie a lui Trump nu au fost disponibili imediat sa comenteze informatiile pentru Reuters.Acest ordin ameninta sa lase Statele Unite fara ambasadori confirmati de Senat timp de luni de zile in tari importante ca Germania, Canada si Marea Britanie, scrie NYT.Un oficial de rang inalt din echipa de tranzitie a lui Trump a declarat pentru ziar ca decizia nu este rau intentionata. El a prezentat-o ca pe o simpla masura prin care Trump vrea sa se asigure ca ambasadorii lui Obama vor parasi Guvernul la finalul mandatului, la fel cum trebuie sa faca mii de consilieri politici de la Casa Alba si din cadrul agentiilor guvernamentale.Trump a adoptat o pozitie stricta impotriva pastrarii vreunei persoane numite politic de catre Obama, in contextul in care se pregateste sa preia puterea pe 20 ianuarie si sa anuleze o mare parte a mostenirii politice interne si externe a presedintelui democrat, scrie NYT.