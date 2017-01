Rusia anunta ca portavionul Amiralul Kuznetsov se va intoarce din Siria

Primele bombardamente din Siria efectuate de avioane de pe au inceput la mijlocul lunii noiembrie a anului trecut.Avioane de vanatoare-bombardiere care au decolat de pe portavionul rusesc Amiralul Kuznetsov, aflat in Mediterana, au inceput in noiembrie bombardarea pozitiilor unor grupari jihadiste din Siria.Pe 5 decembrie, un avion de vanatoare Suhoi 33 s-a prabusit in mare dupa ce a ratat apuntarea pe portavionul Amiral Kuznetov, amplasat in Marea Mediterana pentru a sustine operatiunile militare ale Rusiei in Siria.De asemenea, pe 14 noiembrie, un alt avion se prabusise in mare cand incerca sa apunteze.Din 30 septembrie 2015, Rusia efectueaza lovituri aeriene pentru a sustine trupele regimului Bashar al-Assad, al carui principal aliat este.