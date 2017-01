Razboiul din Siria. Milioane de oameni, fara apa. ONU vorbeste despre "crime de razboi"

Desi violentele s-au oprit pe cele mai multe fronturi sau au scazut in intensitate, datorita acordului de incetare a focului intrat in vigoare la 30 decembrie, acestea continua sa ucida civili. La Jable, de exemplu, un bastion al regimului, explozia unei masini capcana a ucis 15 de persoane, majoritatea civili, potrivit Observatorului sirian pentru Drepturile Omului (OSDH).Bastion al regimului lui Bashar Al-Assad, capitala siriana a fost relativ ferita de razboiul care a pustiit restul tarii, dar locuitorii sai sunt grav afectati de o severa criza de apa din 22 decembrie.Regimul acuza rebelii ca au "contaminat cu motorina" rezervele de apa din Wadi Barada si au taiat alimentarea. Dar, insurgentii sustin ca bombardamentele regimului au distrus infrastructura.La Geneva, Jan Egeland, sef al grupului ONU de lucru privind ajutorul umanitar in Siria, a spus ca este dificil sa stie cine e vinovat pentru aceasta situatie. "Vrem sa investigheze ce s-a intamplat, dar mai presus de toate, vrem sa restabileasca furnizarea apei potabile", a adaugat el."Sabotajul si privarea de apa sunt in mod clar o crima de razboi, pentru ca este civilii care beau si civili care sunt afectati de boli daca nu este restabilita furnizarea apei", mai spune Egeland.Din cauza lipsei apei potabile in oras, pretul apei imbuteliate a crescut. Un pachet de sase sticle de 1,5 litri a ajuns rapid de la 1,3 dolari la 2 dolari americani.