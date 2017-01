Marocul reda vechiul nume evreiesc unui cartier din Marrakech

Astfel, cartierul Essalam (pace, in araba) va redeveni El Mellah.Decizia a fost luata in cadrul unei "reuniuni extraordinare" a consiliului local, a afirmat agentia oficiala MAP, care adauga ca schimbarea numelui a fost luata la instructiunile regelui Mohammed al VI-lea, pentru a "prezerva patrimoniul istoric al acestor locuri".In Maroc, Mellah este termenul folosit in mod traditional pentru a desemna cartierele unde locuiau evreii in marile orase. El Mellah din Marrakech a fost construi in secolul al XVI-lea pentru a gazdui evreii alungati din Spania de Inchizitie. Inca inconjurat de mari ziduri, cartierul se intinde pe circa 40 de hectare si este locuit in prezent in principal de musulmani.Nu departe de celebra piata Jemaa el-Fna, se afla un souk de mirodenii si bijuterii, precum si sinagoga Salat Al Azama, veche de sute de ani.Pana la sfarsitul anilor 1950, Marocul avea o importanta comunitate evreiasca, de circa 250.000 de persoane. Dar acest numar nu a incetat sa se reduca, cu valuri de plecari spre Israel si Franta, astfel incat in regat mai traiesc in prezent doar 2.500 de evrei marocani. Mii de pelerini evrei de origine marocana revin in mod regulat pentru a vizita regatul.