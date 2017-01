UPDATE Moscova se afla in spatele atacului informatic din perioada campaniei electorale americane (servicii de informatii)

"Apreciem ca doar cei mai inalti oficiali rusi au putut autoriza furtul si publicarea datelor legate de alegerile americane", se arata in aceasta declaratie."Rusia a folosit tehnici si metode informatice pentru a incerca sa influenteze opinia publica in Europa si Eurasia", precizeaza documentul.In depozitia orala, directorul informatiilor americane James Clapper, care coordoneaza cele 17 agentii americane de spionaj, a afirmat ca Rusia "a adoptat clar o pozitie si mai agresiva in domeniul cibernetic, crescand operatiunile de spionaj informatic, publicand datele culeze si vizand retele cheie de infrastructura".Serviciile de informatii vorbesc despre activitati rusesti destinate sa "submineze increderea publicului in institutii si increderea in informatii, servicii si institutii".In acest context, seful informatiilor americane a aratat ca Beijingul continua sa "efectueze cu seccs" activitati de spionaj informatic impotriva intereselor americane, chiar daca serviciile de informatii si expertii privati au "observat o anumita reducere a activitatilor" Chinei.