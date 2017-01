VIDEO BBC starneste controverse, cu un serial de comedie care descrie viata nevestelor jihadistilor

Serialul, "Real Housewives of ISIS", prezinta, spre exemplu, sotiile unor jihadisti purtand veste sinucigase."Mai sunt trei zile pana la decapitare si eu nu stiu inca ce o sa port", spune una dintre femei, in timp ce alta pune pe Instagram poze cu ea purtand o vesta sinucigasa, cu tagurile "Death To The West" si "ISIS emojis".O alta scena arata o femeie bucuroasa ca a primit un lant mai lung cu care sa fie legata de aragaz.Trailerul poate fi urmarit mai jos: