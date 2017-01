UPDATE Un nou atentat in Turcia, in Izmir, zece persoane au fost ranite

Atacul cu masina capcana a vizat un tribunal din Izmir (vest), ucigand un politist si un executor judecatoresc, potrivit presei turce. Doi "teroristi" au fost ucisi de politie dupa explozie iar alte zece persoane au fost ranite.Potrivit prefectului orasului, autoritatile suspecteaza Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).Acesta este ultimul atentat dintr-o serie de atacuri care a indoliat Turcia in 2016 si care sunt imputate jihadistilor din gruparea Stat Islamic (SI) sau rebeliunii kurde.Autoritatile turce cauta in continuare autorul atacului din Istanbul, care a reusit sa fuga dupa ce a ucis 39 de persoan in noaptea de Revelion intr-un club de noapte, Reina. Atentatul a fost revendicat de SI.Joi, autoritatile turce au efectuat noi arestari. Astfel, mai multe persoane suspectate ca sunt complicii ucigasului au fost retinut la Silivri, in apropiere de Istanbul, potrivit Anadolu.Suspectii sunt originari din "Turkestanul oriental", fostul nume al regiunii chineze Xinjiang cu majoritate uigura.Miercuri, seful diplomatiei turce, Mevlüt Cavusoglu, anuntase ca autorul atentatului a fost identificat, fara a dezvalui insa numele si nationalitatea sa.