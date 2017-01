Premierul Norvegiei: Marii Britanii ii lipseste experienta de negociere. Ma tem de un Brexit foarte dur

Premierul Marii Britanii Theresa May intentioneaza sa lanseze la sfarsitul lunii martie procesul de doi ani de negociere a iesirii din UE. Ar urma sa fie cele mai complicate discutii internationale in care s-a implicat Marea Britanie de la finalul celui de al Doilea Razboi Mondial.Premierul norvegian Erna Solberg a declarat ca spera ca Marea Britanie sa poata negocia un aranjament care sa o mentina foarte aproape de UE, adaugand ca, in opinia ei, acest lucru va fi dificil."Si simtim ca uneori, cand discutam cu Marea Britanie, ca viteza lor este limitata de faptul ca a trecut atat de mult timp de cand au negociat" pe cont propriu pe asemenea subiecte, a declarat Solberg miercuri intr-un interviu, cu ocazia unei intalniri a Uniunii Crestin Sociale Bavareze (CSU), desfasurate in sudul Germaniei."Ma tem de un Brexit foarte dur insa sper ca vom gasi o solutie mai buna", a adaugat premierul norvegian.Desi nu este parte a Uniunii Europene, Norvegia face parte din piata unica a blocului comunitar, care permite miscarea libera a muncitorilor in UE. De asemenea, contribuie la bugetul UE si participa la acordul Schengen pentru granite deschise.