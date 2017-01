VIDEO Tanar alb, cu probleme mentale, torturat live pe Facebook de patru afro-americani, care striga "F.. white people!" si "F... Donald Trump!"

Inregistrarea a fost filmata de o tanara afro-americana care a postat-o pe contul sau.Inregistrarea arata cum victima este lovita in mod repetat si ii este taiat parul.La un moment dat, victima este amenintata cu un cutit si i se cere sa-l injure pe Trump. De asemenea, barbatul este obligat sa bea apa din toaleta.Suspectii sunt auziti spunand ca vor ca acest video sa devina viral.Anchetatorii au anuntat miercuri seara ca tanarul, in varsta de 18 ani, locuieste in Crystal Lake, o suburbie a Chicago, si era coleg de clasa cu unul dintre agresori. Acesta a fost tinut prizonier in apartament pentru cel putin 24 de ore, daca nu chiar 48.Autoritatile nu cred ca agresiunea este motivata politic, in ciuda remarcilor legate de Donald Trump. Un ofiter de politie a declarat ca, in opinia sa, este vorba in mare parte de "o prostie" a unor oameni care cred ca asa vor ajunge pe prima pagina a ziarelor.