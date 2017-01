Armele livrate Irakului, inclusiv din Romania, sunt folosite la comiterea de crime de razboi (Amnesty International)

Mii de combatanti irakieni loiali fortelor guvernamentale comit crime de razboi cu armele furnizate in special de occidentali, dezvaluie organizatia Amnesty International intr-un raport publicat joi, potrivit AFP, citata de Agerpres.

Aceste militii paramilitare, in special siite, recurg la aceste arme pentru a comite actiuni ce incalca drepturile omului, cum ar fi rapirea de persoane, tortura, executiile extrajudiciare, precum si distrugerea de bunuri, se arata in raport.

Arme fabricate in 16 state ajung la aceste militii siite din Irak. Romania nu apare pe lista statelor care au exportat in 2015 si 2016 armament in Irak. Totusi, in raportul Amnesty International se arata ca arme romanesti, mai exact pusti semiautomate cu luneta, au fost obtinute si sunt folosite de membrii militiilor siite din Irak.

"Furnizorii de arme, in principal SUA, tari din Europa, Rusia si Iranul, trebuie sa devina constienti ca transferurile de armament cu destinatia Irak prezinta riscuri serioase de a ajunge in mainile militiilor al caror trecut e marcat de acte de incalcare a drepturilor omului", scrie in raport.