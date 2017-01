Marine Le Pen, pe lista neagra a Ucrainei, dupa comentariile referitoare la anexarea Crimeei

Kievul pare agitat din cauza schimbarii peisajului politic in 2017. Presedintele ales al SUA, Donald Trump, a adoptat un ton mai prietenos fata de Rusia, in timp ce al doilea candidat la alegerile prezidentiale din Franta, Francois Fillon, favorizeaza ridicarea sanctiunilor impotriva Moscovei.Relatiile dintre Ucraina si Rusia s-au inrautatit dupa ce anexarea Crimeei de catre Rusia si luptele separatiste ale pro-rusilor din estul Ucrainei au ucis in jur de 10.000 de oameni, iar acordul de incetare a focurilor a fost anulat.Facand aluzii referitoare la Marine Le Pen, ministrul ucrainean de Externe a declarat ca "facand declaratii care continua propaganda Kremlin-ului, politicianul francez da dovada de lipsa de respect pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei si ignora complet legile fundamentale ale dreptului international"."In aceasta privinta, reamintim ca asemenea declaratii si actiuni violente asupra legislatiei ucrainiene vor avea cu siguranta consecinte, asa cum a mai fost in cazul unor politicieni francezi carora le este interzis sa intre in Ucraina", a mai precizat ministrul.Marine Le Pen, citata de o televiziune franceza, a spus ca anexarea Crimeei de catre Rusia nu a fost ilegala, deoarece locuiorii Crimeei au ales sa se alature Rusiei printr-un referendum, pozitie pe care Kievul a contestat-o vehement. Referendumul, de altfel, a fost declarat ilegal de catre Adunarea Generala a ONU.