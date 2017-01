Fost director CIA: Rusia va incerca sa obtina de la Donald Trump anularea sistemului antiracheta din Romania

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va incerca sa obtina un acord cu Administratia Donald Trump care sa blocheze sistemele antiracheta NATO din Romania si Polonia, precum si anularea sanctiunilor antiruse, apreciaza Michael Morell, fost director al Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA), potrivit Mediafax.



Michael Morell, fost director adjunct si director general interimar al CIA, a vorbit, intr-un interviu acordat publicatiei digitale americane The Cipher Brief, despre perspectivele relatiilor dintre Statele Unite si Rusia.Rugat sa comenteze recenta expulzare a diplomatilor rusi din Statele Unite si daca a fost surprins ca Vladimir Putin nu a adoptat o masura simetrica, Michael Morrell a explicat: "Reactia lui Vladimir Putin a fost neobisnuita, dar nu surprinzatoare. Este neobisnuita pentru ca, de obicei, rusii raspund simetric atunci cand Statele Unite expulzeaza agenti de informatii. Birocratii de la Moscova asteptau acest lucru - un raspuns simetric. Dar nu este surprinzator ca Putin nu a dat curs acelei recomandari, deoarece acest lucru este compatibil cu abordarea fata de Donald Trump: vrea sa il castige de partea sa, il vrea prieten"."Vladimir Putin are o miza pe termen lung. Primul lucru pe care il va vrea va fi o intalnire bilaterala cu presedintele Donald Trump care sa produca un acord prin care Statele Unite sa elimine sanctiunile occidentale impuse (Rusiei - n. red.) din cauza crizei din Ucraina si acceptul SUA de a nu continua proiectele antiracheta din Romania si Polonia, in schimbul unui efort militar comun impotriva retelei teroriste Stat Islamic in Siria", a adaugat Michael Morell.Un astfel de acord ar contine avantaje strategice pentru Vladimir Putin, iar el mizeaza pe avantaje politice pentru Donald Trump, pentru a putea evita interesele generale strategice ale Statelor Unite, intrucat celei mai mari parti a publicului american de fapt nu prea ii pasa de Ucraina sau de apararea antiracheta in Europa de Est, dar sunt preocupati de reteaua Stat Islamic", adauga specialistul.