Sir Tim Barrow a fost numit ambasador al Regatului Unit la Uniunea Europeana

Surse din cadrul Ministerului de Externe din Marea Britanie au confirmat numirea fostului ambasador britanic la Moscova, care va juca un rol important in negocierile viitoare ce vizeaza Brexit.Demisia lui Sir Ivan Rogers a provocat discutii, din cauza criticilor aduse ministrilor, carora le reproseaza "gandirea confuza" de care dau dovada. Totodata, unii parlamentari l-au acuzat de "lipsa de entuziasm" fata de Brexit.Sir Tim Barrow a fost ambasadorul Marii Britanii in Rusia, intre anii 2011-2015. Acesta a mai fost consilier pentru nume importante ale diplomatiei britanice si a detinut pozitii diplomatice in misiunea UE in Marea Britanie.