Numar record de arme comercializate in SUA in 2016

FBI a facut publice verificarile de fond efectuate si a mentionat ca vanzarile de arme au avut un total de 27.538.673 pentru anul ce tocmai s-a incheiat, adica cu patru milioane mai mult decat in 2015 si aproape dublu fata de numarul inregistrat in primul an de guvernare al lui Obama. Aceste cifre nu includ armele vandute sau date prietenilor ori familiei.Vanzarile au atins niveluri record pentru aproximativ 19 luni la rand, in timp ce numarul de atacuri teroriste din intreaga lume a crescut. Paralel, s-au inregistrat cresteri ale celor care doresc o licenta pentru a detine o arma.Eforturile constante, dar esuate, de a controla vanzarea armelor, precum si amenintarile lui Clinton de a dubla aceste eforturi, au dus la vanzari record.Cu toate acestea, de la alegeri, vanzarile au inceput sa scada, dupa ce temerile privind interdictiile pentru arme si munitie si taxele de inregistrare s-au diminuat. Decembrie, de exemplu, a fost prima luna in care vanzarile nu au corespuns lunilor anterioare, cand controalele de fond au inregistrat 3,3 milioane.