VIDEO Tensiuni in Israel dupa ce un soldat a fost gasit vinovat de crima pentru ca a impuscat un atacator palestinian ce nu putea sa riposteze

Sute de protestatari de extrema-dreapta au manifestat in sprijinul sergentului Elor Azaria pe o importanta strada din Tel Aviv, iar unii au intrat in ciocniri cu politia in afara unei baze militare unde a fost citit verdictul.In ciuda unei campanii duse de familia lui Azaria si de politicieni de dreapta ce au criticat fortele armate pentru ca l-au trimis in judecata intr-o perioada a atacurilor palestiniene de strada, membri ai corpului militar au argumentat ca uciderea incalca regulamentele si nu poate fi justificata.O instanta militara cu trei judecatori a respins argumentele militarului de 20 de ani, care a spus ca a actionat in autoaparare.Incidentul a fost filmat de un activist palestinian pentru drepturile omului, iar inregistrarea a atras atentia in intreaga lume ():Citind timp de doua ore si jumatate din textul verdictului, judecatorul-sef colonelu Maya Heller a spus ca Azaria l-a impuscat pe palestinian in 2016 din razbunare, dupa ce atacatorul ii injunghiase un coleg soldat in orasul Hebron.“A meritat sa moara” ar fi spus Azaria unui alt soldat, imediat dupa ce l-a impuscat mortal in cap pe palestinianul care fusese ranit cateva minute mai devreme de focuri trase de armata israeliana si care era intins nemiscat pe strada.“Nimeni nu poate folosi o asftel de forta, chiar daca este vorba de viata unui dusman”, noteaza curtea in verdictul dat in unanimitate.Pedeapsa va fi stabilita ulterior.