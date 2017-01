Regina Suediei afirma ca palatul regal este bantuit de "fantome prietenoase"

"Sunt mici prieteni ... fantome.Cu totii sunt foarte prietenosi dar cateodata ai senzatia ca nu esti complet singur", a spus regina, intr-un documentar pentru pSVT."Este foarte interesant. Dar nu te sperii", adauga ea.Palatul Drottningholm a fost construit in anii 1600 pe insula Lovon in Stockholm.Este resedinta permanenta a regelui Carl al XVI-lea Gustaf si a reginei Silvia, in varsta de 73 de ani. Fiica unui om de afaceri german si a unei brazilience in varsta de 73 de ani, s-a casatorit cu regele Suediei in urma cu 40 de ani.Printesa Christina, sora Silviei, sustine afirmatiile legate de existenta fantomelor la Drottningholm."Este foarte multa energie in casa. Ar fi straniu daca nu ar lua aparenta unor forme", spune Christina, in acest documentar."Sunt povesti legate de existenta fantomelor in vechile case. Au fost pline de oameni de-a lungul secolelor. Energiile raman", adauga aceasta.