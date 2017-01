Franta suspenda comercializarea unui medicament, dupa moartea unui nou nascut

Investigatiile efectuate pana in prezent "pun in evidenta o legatura probabila intre deces si administrarea de Uvesterol D", a explicat intr-un comunicat Agentia nationala de securitate a medicamentelor si a produselor de sanatate (ANSM).Agentia a precizat ca va lansa "ca masura de precautie" o procedura prin care laboratorul Crinex sa suspende vanzarea produsului in urmatoarele zile.Uvesterol D este comercializat doar in Franta, potrivit unui purtator de cuvant al Crinex.Un bebelus de zece zile a murit in urma unui stop cardio-respirator in 21 decembrie dupa ce a primit o doza din acest medicament care are la baza vitamina D, esentiala pentru dezvoltarea nou nascutilor.Acesta a prezentat "semne de sufocare" care au aparut "imediat dupa administrarea" produsului, potrivit ANSM.