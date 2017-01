​Kaliningrad: Un Airbus A320 al Aeroflot a iesit de pe pista, trei persoane ranite usor

Avionul, care transporta 167 de pasageri de la Moscova, "a alunecat in afara pistei imediat dupa ce a aterizat", potrivit sursei citate.Anchetatorii interogheaza martori si inspecteaza pusa, potrivit presei rusesti.Aeroportul Hrabrovo din Kaliningrad a fost redeschis miercuri la ora 08,00 GMT. Orasul situat intre Polonia si Lituania va gazdui, alaturi de alte zece orase rusesti, Cupa mondiala la fotbal in 2018. Drept urmare, aeroportul este in plina renovare.