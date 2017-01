Zuckerberg anunta ca va vizita toate statele din SUA, inca un indiciu ca ia in considerare intrarea in politica

In anii anteriori, seful Facebook s-a angajat sa invete mandarina, sa alerge cel putin o mila pe zi si sa realizeze un asistent virtual, Jarvis, care sa-i controleze casa.In acest an el vrea sa viziteze si sa cunaosca oameni din fiecare stat SUA. El a vizitat deja circa 20 de state, ceea ce inseamna ca va trebui sa calatoreasca in aproximativ alte 30 pana la sfarsitul anului.“Dupa un an tumultuos, speranta mea pentru aceasta provocare este sa ies si sa vorbesc cu mai multi oameni despre cum traiesc, muncesc si se gandesc la viitor”, a scris el intr-o postare pe Facebook.Aceasta este doar ultima informatie care indica intentia lui Zuckerberg de a avea o functie guvernamentala.La inceputul lunii decembrie, un document dintr-un proces colectiv demarat in aprilie 2016 a aratat ca Zuckerberg si doi membri ai consiliului de administratie au discutat cum ar putea directorul executiv al Facebook sa aiba o cariera politica mentinand in acelasi timp si controlul companiei.