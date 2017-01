Autorul atentatului de Anul Nou din discoteca din Istanbul este inca fugar. Starea de urgenta, pelungita

Autoritatile au difizat marti mai multe imagini ale barbatului suspectat de uciderea a 39 de persoane, cea mai mare parte straini, care sarbatoreau Anul Nou la Reina, un club de noapte celebru din metropola turca.Anchetatorii cred ca autorul atacului, revendicat de grupul jihadist stat islamic, este dintr-o tara din Asia Centrala, Kargazstan si Uzbekistan, potrivit cotidianului Hurriyet. Publicatia mai scrie ca autoritatile l-au identificat pe agresor care a luptat pentru ISIS in Siria.Guvernul turc, invocand o "ancheta grea", a anuntat luni ca au fost obtinute "date privind amprentele digitale si aspectul" criminalului, fara detalii suplimentare.Autoritatile turcesti arestasera pana marti 16 de persoane, inclusiv pe sotia presupusului agresor si doi straini retinuti la Aeroportul Ataturk din Istanbul, potrivit agentiei de stiri Dogan.Carnagiul din clubul Reina a marcat un inceput de an sangeros pentru Turcia, deja zdruncinata in 2016 de-o tentativa de lovitura de stat si un val de atacuri mortale ale jihadistilor sau de rebeliunea kurda.Starea de urgenta, decretata dupa tentativa de lovitura de stat in luna iulie, a fost prelungita, marti seara, de parlamentul turc pentru inca trei luni.