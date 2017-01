Prelevarea de organe a devenit automata in Franta pentru toti cetatenii in cazul in care acestia nu refuza explicit

Autoritatile franceze au decis inversarea legii privind donarea de organe in sensul in care toti cetatenii francezi sunt considerati automat donatori, in cazul decesului, daca nu refuza acest lucru in mod explicit, conform unui material publicat luni de publicatia britanica The Guardian.

In noua varianta a legii, medicii nu mai au nevoie de consimtamantul nimanui pentru a recolta organele in cazul unui deces, potrivit Agerpres.

Pana la 1 ianuarie, cand noua varianta a legii a intrat in aplicare, recoltarea de organe nu se putea face decat daca persoana decedata si-ar fi dat in prealabil consimtamantul. In cazul in care persoanele decedate nu erau inregistrate ca donatoare, medicii apelau la familiile acestora care, in aproape o treime dintre cazuri refuzau prelevarea organelor care ar fi putut salva alte vieti.

Conform noii legi, francezii care nu doresc ca o parte sau toate organele lor sa poata fi folosite in transplanturi trebuie sa se inregistreze ca atare. Pentru a usura acest proces, inregistrarile celor care nu doresc sa-si doneze organele in cazul unei morti premature se pot face si online. In cele 2 zile care au trecut de la intrarea in vigoare a legii, peste 150.000 de francezi si-au inregistrat refuzul de a dona organe. O alta varianta pentru cei care nu vor sa doneze organe este sa lase unei rude o declaratie semnata prin care arata ca nu-si dau consimtamantul.

Medicii francezi doresc sa-i incurajeze pe tinerii cu varste intre 15 si 25 de ani sa accepte sa doneze organe. Uniunea Europeana a evidentiat penuria de organe pentru transplant si numarul crescand de pacienti care au nevoie disperata de transplant si care ajung pe lungi liste de asteptare. Conform statisticilor medicale europene in cursul anului 2014 peste 86.000 de pacienti se aflau pe liste de asteptare pentru organe in statele UE, Norvegia si Turcia, iar in fiecare zi se inregistrau in medie 16 decese in randul celor care aveau nevoie de transplant.