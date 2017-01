Republicanii au votat pentru mutarea Biroului de Etica Congresionala, un organism independent, in subordinea Camerei Reprezentantilor. Miscarea, criticata de Trump

Miscarea afecteaza pozitia organismului independent de Etica, infiintat in 2008, dupa un scandal de lobby, pentru a investiga acuzatiile de coruptie aduse membrilor Congresului SUA. Initiativa, condusa de seful comitetului judiciar din Camera Deputatilor, a sfidat conducerea congresionala republicana si ar fi fost sustinuta de mai multi congressmeni investigati la ora actuala de catre OCE, scrie The Guardian Amendamentul a fost votat de catre republicanii din Camera in timpul vacantei de Anul Nou, fara dezbatere si fara a fi anuntat, si inserat intr-un pachet mai mare de reguli pe care Camera Reprezentantilor il voteaza marti.Amendamentul prevede transformarea OCE in Biroul pentru Revizuirea Plangerilor Congresionale, un organism subordonat Comitetului de Etica din camera Reprezentantilor, condus la ora actuala de republicanii majoritari in camera congresionala si care are o lunga istorie de ignorarea a unor astfel de acuzatii la adresa parlamentarilor.Boul organism nu va ma avea posibilitatea de a primi informatii anonime din partea membrilor Congresului si nici de a-si mai face publice constatarile.Presedintele ales Donald Trump a criticat marti, pe Twitter, miscarea congresionala de a slabi organismul nonpartizan, atribuindu-si controlul asupra biroului insarcinat cu investigarea comportamentului lor."Cu toata munca pe care o are de facut Congresul, chiar trebuie sa slabeasca organismul independent de Etica, nedrept cum" ar putea fi, prioritatea numarul unu. Concentrati-va pe reforma fiscala, pe sanatate si pe multe alte lucruri cu o importanta mult mai mare", scrie Trump in doua mesaje pe Twitter, folosind hashtagul #DTS, o prescurtare pentru sloganul sau de campanie "Drain the Swamp" ("Sa secam mlastina").