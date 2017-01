Reeditarea Mein Kampf, singura carte scrisa de Hitler, a ajuns la a sasea editie intr-un singur an

Institutul de Istorie Contemporana (IfZ) din Munchen, care a tiparit initial doar 4.000 de exemplare, se afla la a sasea editie intr-un an.Textul original al lui Hitler a fost insotit de 3.500 de note istorice explicative pentru a evita folosirea sa in scopuri de propaganda nazista."S-a dovedit ca teama ca aceasta publicare va permite promovarea ideologiei lui Hitler a fost nefondata", crede directorul IfZ, Andreas Wirsching.Potrivit datelor colectate de Institut, cumparatorii sunt in principal clienti "interesati de istorie si politica precum si profesori".Germania, pe fondul venirii a peste un milion de migranti incepand cu 2015 si a atentatelor islamiste, se confrunta cu un avant fara precedent al unui partid populist de dreapta, Alternativa pentru Germania (AfD).Drepturile pentru Mein Kampf, cartea scrisa de dictatorul nazist in 1924 si 1925, cand se afla in inchisoare, pentru un puci ratat, au expirat in 1 ianuarie 2016, dupa ce fusesera detinute din 1945 de statul Bavaria.Cartea descrie pe larg ura impotriva evreilor a autorului sau, care va conduce in cele din urma la Holocaust, si militeaza pentru extinderea "spatiului vital" al germanilor (Lebensraum) prin cuceriri.