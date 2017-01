Un austriac gelos pe un tanar sirian l-a denuntat ca e terorist pentru a-l impiedica sa mearga cu sotia sa la o manifestatie

Sexagenarul a trimis in noiembrie un mail anonim ministerului de Interne in care afirma ca tanarul de 29 de ani este un "comandant" al organizatiei Stat Islamic care pregateste un atentat la Innsbruck (vest).Sirianul a fost arestat rapid in urma unei operatiuni a fortelor speciale austriece "Cobra" in acest oras din Tirol. A fost insa eliberat 24 de ore mai tarziu dupa ce denuntatorul a recunoscut ca a inventat acuzatiile pentru a-l impiedica pe tanar sa mearga cu sotia sa la o manifestatie locala."Motivul era gelozia", a declarat un purtator de cuvant al parchetului regional.Austriacul a fost arestat la finele lui decembrie in Romania, unde locuia, si risca pana la 5 ani de inchisoare pentru denunt calomnios.