Finlanda testeaza venitul de baza pentru someri in cadrul unui experiment social de doi ani. Suma acordata, 560 de euro pe luna

Ollie Kangas, un reprezentant al agentiei guvernamentale KELA care se ocupa de sistemul de ajutoare si beneficii sociale, a declarat luni ca in experimentul social vor fi cuprinse 2.000 de persoane selectate aleatoriu, care beneficiaza de ajutoare de somaj incepand cu 1 ianuarie.Cei selectati vor primi lunar 560 de euro, fara nicio conditionare a felului in care vor fi cheltuiti acesti bani. Suma va fi dedusa din orice alte ajutoare sociale pe care acestia le primesc.Venitul mediu lunar din sectorul privat finlandez este de 3.500 euro, potrivit datelor oficiale.Kangas a precizat ca scopul acestui test social este abolirea "problemei factorului de descurajare" a somerilor.Experimentul vizeaza descurajarea temerilor oamenilor ca "ar putea pierde ceva", a afirmat Kangas, precizand ca persoanele vizate ar urma sa primeasca in continuare venitul de baza si dupa ce isi gasesc un loc de munca.Un somer poate, la ora actuala, sa refuze un loc de munca prost platit sau pe termen scurt, de teama ca beneficiile primite in cadrul sistemului finlandez de ajutoare sociala, considerat complex si generos, ar putea fi diminuate."Este foarte interesant sa vezi cum influnteaza comportamentul oamenilor. Ii va determina sa experimenteze curajos cu diferite tipuri de locuri de munca? Sau, dupa cum sustin unii critici, ii va face sa fie mai lenesi pentru ca primesc un venit de baza fara sa faca nimic?", spune Kangas.Rata de somaj in Finlanda, o tara cu 5,5 milioane de locuitori, era de 8,1% (circa 213.000 de someri) in noiembrie, neschimbata fata de anul anterior.Experimentul face parte din pachetul de masuri gandit de guvernul de centru dreapta al premierului Juha Sipila pentru contracararea somajului.Kangas a mai afirmat ca experimentul venitului de baza ar putea fi extins ulterior la alte grupuri cu venituri mici, precum liber-profesionistii, micii intreprinzatori sau angajatii part-time.