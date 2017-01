Noi detalii despre atentatul din Istanbul: Atacatorul ar fi luptat in Siria si era antrenat in lupte in zona urbana / Sotia sa, printre persoanele arestate

Potrivit anchetatorilor, barbatul a venit in Turcia din Siria unde luptase pentru SI. Astfel se explica "o foarte buna stapanire a armelor de foc", scrie cotidianul Hurriyet.Un editorialist apropiat puterii, Abdulkadir Selvi, scrie in acest cotidian ca atacatorul, antrenat in lupte in zona urbana, a fost "ales special" pentru atacul de la clubul Reina din Istanbul, unde 39 de persoane au fost ucise in noaptea de Anul nou.Potrivit ziarelor Hurriyet si Haberturk, acesta a folosit incarcatoare duble pentru a optimiza timpul de reincarcare si a ochit partea superioara a corpului victimelor sale.Autoritatile au difuzat fotografii ale prezumtivului atacator. Una dintre ele il arata la o casa de schimb valutar in Laleli, un cartier conservator din Istanbul, cel mai probabil cu cateva zile inaintea atentatului.Haberturk spune ca acesta a juns in noiembrie in Konya (sud) alaturi de sotia sa si de cei doi copii, "pentru a nu atrage atentia". Sotia ar face parte dintre cele 12 persoane retinute de autoritati.Abdulkadir Selvi spune ca autorul atacului de la Reina a fost identificat de autoritati, care nu au publicat insa pana in prezent numele sau si nici nu au confirmat o legatura cu SI.Gruparea jihadista a revendicat luni, intr-un comunicat, atacul de la Reina, afirmand ca a fost efectuat de "unul dintre soldatii califatului".Atacul de la Reina, ultimul dintr-o lunga serie care a zguduit Turcia, a intervenit in momentul in care rebelii sirieni sprijinit de armata turca incearca sa cucereasca orasul Al-Bab, un bastion al SI in nordul Siriei.Statul major turc a anuntat marti ca 18 "teroristi Daesh" au fost ucisi luni in luptele de la Al-Bab.