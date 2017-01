Marine le Pen: Anexarea Crimeii de catre Rusia nu este ilegala

"Nu cred absolut deloc ca a existat o anexare ilegala: a existat un referendum, locuitorii Crimeii doresc sa se alature Rusiei", a spus sefa Frontului National, pentru radioul RMC si BFM TV."Nu vad ce justifica punerea in discutie a acestui referendum", a subliniat aceasta, dupa care a adaugat, raspunzand unei intrebari, ca "da", Crimeea este parte integranta, din punctul sau de vedere, din Rusia.Peninsula strategica in Marea Neagra, Crimeea a fost anexata de catre Rusia in martie 2014 dupa o interventie militara si un referendum denuntat drept ilegal de catre Kiev si Vest.Aceasta anexare a provocat cele mai puternice tensiuni intre Occident si Rusia de la finalul Razboiului Rece. Ca masura de retorsiune, SUA si UE au impus Moscovei un val de sanctiuni economice, care sunt in continuare in vigoare.Marine Le Pen a pledat, in acest interviu, pentru stabilirea unor "relatii strategice" intre Franta si Rusia in lupta impotriva gruparii Stat Islamic.si a reafirmat ca Franta va parasi "cel putin comandamentul integrat" daca va fi aleasa presedinte in mai 2017. Marine Le Pen s-a mai intrebat si daca este posibila o "schimbare" a NATO dupa alegerea lui Donald Trump la Casa Alba.Inainte de alegeri, Donald Trump a lasat sa se inteleaga ca angajamentul militar al SUA fata de aliatii sai europeni, pentru a raspunde unei eventuale agresiuni rusesti, va depinde de cresterea contributiei financiare a acestora.