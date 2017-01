VIDEO Autorul atacului armat de la Istanbul s-a filmat singur si a postat clipul pe internet

Agentia de presa Anadolu a relatat ca 8 suspecti au fost retinuti in legatura cu atacul din clubul de noapte Reina de pe malul Bosforului. Printre acestia nu se afla insa si atacatorul, care a reusit sa fuga dupa ce a deschis focul in clubul Reina, la scurt timp dupa trecerea in noul an.Autoritatile turce considera ca atacatorul are legaturi cu organizatia jihadista Statul Islamic si ar putea fi origine kargaza sau uzbeka, a scris luni cotidianul Hurriyet. Potrivit publicatiei, atacatorul ar putea avea legaturi cu celula care a comis triplul atentat sinucigas din iunie de pe aeroportul din Istanbul, soldat cu 47 de morti si atribuit Statului Islamic.