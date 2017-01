O noua operatiune antiterorista la Istanbul. Autorul atacului din noaptea de Anul Nou este in continuare cautat

Agentia de presa Anadolu a relatat anterior ca 8 suspecti au fost retinuti in legatura cu atacul din clubul de noapte Reina de pe malul Bosforului.Printre acestia nu se afla insa si atacatorul, care a reusit sa fuga dupa ce a deschis focul in clubul Reina.Organizatia jihadista Statul Islamic a revendicat, luni, responsabilitatea pentru atentat, sustinand ca acesta a fost intreprins la ordinul liderului SI, Abu Bakr al-Baghdadi.Autoritatile turce considera ca atacatorul are legaturi cu organizatia jihadista Statul Islamic si ar putea fi origine kargaza sau uzbeka, a scris luni cotidianul Hurriyet. Potrivit publicatiei, atacatorul ar putea avea legaturi cu celula care a comis triplul atentat sinucigas din iunie de pe aeroportul din Istanbul, soldat cu 47 de morti si atribuit Statului Islamic.