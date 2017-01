Mexic: Proteste dupa o majorare semnificativa a pretului benzinei

Protestele se amplifica de la 1 ianuarie in Mexic dupa majorarea cu 20% a pretului benzinei, o masura "impopulara", a recunoscut luni guvernul care intentioneaza sa o mentina ca parte a dereglementarii sectorului energetic, relateaza AFP, citata de Agerpres.

Manifestatii duminica pe strazile capitalei si mai multor orase mexicane, blocari de drumuri si de benzinarii luni: nemultumirea populatiei a crescut in aceasta tara producatoare de petrol, dar care importa majoritatea carburantilor din strainatate din cauza lipsei rafinariilor.

"Nu vom reveni asupra scumpirii. De altfel, masurile au intrat in vigoare duminica. Cresterea nu a fost provocata de o ajustare fiscala, dar de revizuirea costurilor in raport cu pretul international al petrolului", a declarat presei subsecretarul de stat pentru finante, Miguel Messmacher.

Pretul benzinei a crescut cu 20,1%, iar cel al motorinei cu 16,5%. Cu incepere de la 18 februarie, pretul-plafon fixat de guvern va fi reajustat in fiecare zi.

Este prima etapa a deschiderii catre sectorul privat a pietei carburantilor si a liberalizarii preturilor, prevazuta initial pentru 2018, dar guvernul mexican a preferat sa o puna in aplicare cu un an mai devreme.Aceasta schimbare reprezinta una din etapele reformei energetice lansate de presedintele Enrique Pena Nieto care incearca sa dinamizeze sectorul petrolier.

Enrique Pena Nieto a semnat in august 2014 o reforma istorica punand capat unui monopol de stat de aproape 80 de ani in acest sector, deschizand calea exploatarii petroliere in Mexic pentru firmele private straine.

Compania nationala Pemex a detinut pana la acea data monopolul vanzarii si distributiei carburantilor.

Multi analisti anticipeaza o crestere a inflatiei pe fondul majorarii pretului benzinei, mai scrie AFP.