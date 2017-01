FBI: Serviciile ruse au actionat sub identitati false pentru a lansa atacuri informatice asupra unui partid american

"In unele cazuri, serviciile ruse de informatii s-au deghizat drept pati terte, ascunzandu-se in spatele unor identitati online false, menite sa determine victima sa atribuie gresit sursa atacului", se arata in document."Guvernul american confirma ca doi actori diferiti din serviciile ruse de informatii au participat la intruziunea vizand un partid politic american. Primul actor, cunoscut ca Advanced Persistent Threat (APT) 29, a spart sistemele partidului in vara lui 2015, in timp ce al doilea, cunoscut ca APT28, le-a spart in primavara lui 2016."Activitatea (serviciilor de informatii ruse - n.r.) face parte din campania in curs de operatiuni informatice orientate impotriva Guvernului american si cetatenilor sai", au scris autorii documentului."Acest (raport comun de analiza - n.r.) ofera indicatori tehnici privind multe dintre aceste operatiuni, masurile recomandate pentru diminuarea (consecintelor- n.r.), sugestii de actiuni in replica la indicatorii oferiti si informatii privind modul de raportare ale acestui tip de incidente Guvernului american", se adauga in raport.In vara lui 2016, Guccifer 2.0 a revendicat atacurile asupra Partidului Democrat. Ulterior, intr-un interviu acordat in iunie pentru Vice, el sustinea ca este roman.Experti in securitate informatica au conchis ca Guccifer 2.0 este, probabil, proiectul hackerilor rusi sustinuti de statul rus. Compania de securitate informatica Crowdstrike, care a fost angajata de Partidul Democrat pentru a analiza atacul informatic, a prezentat aceasta ipoteza.De asemenea, un expert in securitate informatica de la King's College London, Thomas Rid, a afirmat ca "este mai degraba probabil" ca intregul atac vizand Partidul Democrat, inclusiv rolul lui Guccifer 2.0, sa fi fost orchestrat de spioni rusi.Documentul de 13 pagini al FBI si Departamentului pentru Securitate Interna a fost publicat in conditiile in care presedintele Barack Obama a anuntat sanctiuni vizand Rusia pentru interferenta in alegerile prezidentiale. Raportul a fost criticat, insa, de experti in securitate, potrivit carora nu este suficient de amanuntit si a fost publicat prea tarziu.Atat CIA, cat si FBI cred ca hackeri rusi au fost responsabili pentru atacurile vizand Partidul Democrat, menite sa il ajute pe republicanul Donald Trump in cursa pentru Casa Alba. Mai mult, serviciile de informatii afirma ca hackerii au actionat la ordinele statului, desi nu pot dovedi o implicare personala a lui Vladimir Putin.Rusia, dar si Trump au respins in repetate randuri acuzatiile.Saptamana trecuta, presedintele Barack Obama a impus sanctiuni impotriva a sase cetateni si cinci entitati ruse, inclusiv doua agentii de informatii ale Kremlinului. Aceste sanctiuni vizeaza inghetarea activelor financiare detinute pe teritoriul Statelor Unite.De asemenea, alti 35 de diplomati rusi au primit ordin de expulzare din partea Washingtonului si au la dispozitie 72 de ore pentru a parasi SUA. Aceste expulzari reprezinta o replica fata de campania de intimidare si hartuire a diplomatilor americani din Rusia.