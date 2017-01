Bulgaria: O migranta somaleza a murit de frig in apropiere de granita cu Turcia

Tanara femeie apartinea unui grup de circa 30 de migranti fara acte descoperiti duminica de politia de granita in apropiere de satul Ravadinovo, la circa 40 de km de granita. In timpul interogatoriilor, politistii au aflat ca femeia fusese abandonata in timpul unei furtuni de zapada.Cadavrul femeii nu a fost gasit decat luni. Temperatura in timpul noptii scazuse sub minus sase grade.Doi adolescenti din acest grup - un baiat de 16 ani si o fata de 14 ani - aveau picioarele si mainile inghetate.Grupul era format din 25 de afgani, trei pakistanezi si trei somalezi.Situata la granita externa a Uniunii Europene, centrele de primire din Bulgaria sunt depasite de numarul mare de migranti, dupa ce Serbia a inchis granita si i-a impiedicat pe acestia sa isi continue drumul spre Europa centrala si occidentala.