Zagreb: Circa 50 de migranti au manifestat pentnru a  denunta agresiunile carora le-au cazut victime

Migrantii s-au adunat in fata hotelului Porin, in zona sudica a Zagrebului, transformat in centru de primire pentru azilanti, si unde se afla peste 500 de oameni cazati, in prezent.Afisand pancarte pe care scria "Refugiati, nu criminali" si "Am venit pentru pace", manifestantii au acuzat politia ca nu a facut nimic in fata plangerilor de agresiune.Potrivit politiei, cinci migranti, a caror nationalitate nu a fost precizata, au afirmat ca au fost agresati cand se aflau in oras, in noaptea de vineri spre sammbata.Politia nu a precizat despre ce agresiuni este vorba.