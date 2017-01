Papa Francisc cere toleranta zero fata de preotii pedofili

Biserica "stie pacatul unora dintre membrii sai: suferinta, istoria si durerea minorilor care au fost abuzati sexual de preoti, pacat care este o rusine pentru noi", a scris suveranul, intr-o scrisoare adresata episcopilor cu ocazia "Sarbatoarea sfintilor inocenti" din 28 decembrie, si care comemoreaza copiii victime ale regelui Irod."Persoane care aveau datoria sa aiba grija de acesti copii le-au distrus demnitatea. Deplangem profund acest lucru si le cerem iertare. Ne alaturam suferintei victimelor si, la randul nostru, deplangem pacatul. Pacatul a tot ce s-a intamplat, pacatul ca am omis sa ii ajutam, pacatul ca am tacut si am negat, pacatul abuzului de putere", a subliniat papa."Vreau sa ne reinoim angajamentul ca aceste atrocitati sa nu se mai intample niciodata in randul nostru", a scris papa, adaugand: "facand, limpede si loial, consemnul 'toleranta zerro' in acest domeniu".In scrisoare, papa a denuntat "inocenta alungata" a copiilor din cauza muncii ilegale, a sclaviei, prostitutiei, razboaielor si a emigratiei fortate. In 2015, 68% dintre persoanele care au fost victime ale traficului sexual in lume sunt copii, a aratat el.Suveranul pontif a decis in iunie sa creasca presiunea asupra ierarhiei catolice deschizand calea revocarii episcopilor vinovati de "neglijenta"' in cazurile de pedofilie.Francisc a creat la Vatican o instanta judiciara pentru a judeca preotii pedofili si a creat o comisie internationala de experti pentru a propune masuri de preventie.