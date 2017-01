Siria: Armata continua sa bombardeze rebelii in apropiere de Damasc, in ciuda armistitiului

In vigoare de patru zile, incetarea ostilitatilor ar trebui sa deschida calea unor negocieri de pace la finele lui ianuarie, la Astana, in Kazahstan, sub egida Moscovei, a Teheranului si a Ankarai.Dar armistitiul ar putea fi amenintat de continuarea bombardamentelor regimului asupra Wadi Barada, o regiune controlata de rebeli la 15 km de Damasc si unde se afla principalele surse de aprovizionare cu apa potabila pentru cele patru milioane de locuitori ai capitalei si suburbiilor.De doua saptamani, armata siriana bombardeaza aproape zilnic aceste zone iar trupele regimului avansasera luni pana la Ain al-Fige, o importanta sursa de apa."Bombardand Wadi Barada cu avioane si artilerie pe mai multe axe, trupele regimului, sprijinite de Hezbollahul siit libanez, au avansat in zona sunt de acum la poarta Ain al-Fije", a afirmat Observatorul sirian pentru drepturile omului.In 25 decembrie, regimul a acuzat rebelii ca au contaminat cu motorina reteaua de apa, acuzatie respinsa de acecstia. Ca urmare, de o saptamana, capitala sufera de penurie de apa iar locuitorii stau zilnic la lungi cozi in fata camioanelor cisterna.Membrii ai gruparii jihadiste Frontul Fateh al-Sham, fosta filiala a al-Qaeda in Siria, lupta alaturi de rebeli in aceasta regiune. Gruparea, ca si organizatia Stat Islamic, a fost exclusa din armistitiu.Ca si la precedentele armistitii, care au fost incalcate dupa cateva zile, exact aceasta alianta a gruparilor rebele cu Fateh al-Sham face foarte dificila aplicarea incetarii focului.Foarte slabite, gruparile rebele nu se pot distanta de Fateh al-Sham, o organizatie mai bine echipata si inarmata si care este omniprezenta in regiunile aflate sub controlul lor.