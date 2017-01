Barack Obama va sustine discursul de adio la Chicago, acolo unde a inceput totul: A fost privilegiul vietii mele sa fiu presedintele vostru

"Marti, 10 ianuarie, ma voi intoarce la mine, la Chicago, pentru a-mi lua la revedere si pentru a-mi exprima recunostinta", a afirmat Obama, intr-un scurt text publicat luni, in care reaminteste ca aceasta traditie dateaza de la George Washington.Subliniind ca de-abia a inceput sa scrie la acest discurs, presedintele american, care este asteptat luni la Washington, dupa doua saptamani de vacanta in Hawai, subliniiaza ca doreste sa analizeze cei opt ani scursi dar si sa priveasca spre viitor."Vad asta ca o sansa sa va multumesc tuturor pentru aceasta aventura extraordinara, sa sarbatoresc modul in care voi ati schimbat aceasta tara in mai bine in acesti opt ani care s-au scurs si sa ofer cateva reflectii asupra viitorului nostru", explica el.Presedintele democrat, in varsta de 55 de ani, ii va ceda in 20 ianuarie puterea lui Donald Trump, care are 70 de ani."A fost privilegiul vietii mele sa fiu presedintele vostru. Voi fi alatur de voi in calitate de cetatean", a spus acesta duminica, intr-un tweet postat din Hawai."Schimbarea a ajuns in America", spusese primul presedinte de culoare din istoria Americii, in seara victoriei, in 5 noiembrie 2008."Daca cineva se mai indoia ca America este un loc unde totul este posibil (...) are raspunsul in aceasta tara", afirma Obama, in fata a zeci de mii de oameni adunati in Grant Park, o imensa gradina publica aflata intre lacul Michigan si un lant de zgarie nori.Marti, Obama va sustine discursul de adio din centrul de conferinta McCormick Place.