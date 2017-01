New York-ul a inaugurat pe 1 ianuarie trei statii de metrou, intr-o investitie de 4,5 miliarde dolari care a durat 10 ani

Lucrarile de constructie ar fi trebuit sa fie finalizate din 2013, dar au fost intarziate inclusiv din cauza problemelor provocate de zgomot.Primele planuri referitoare la constructia liniei de metrou in zona Second Avenue din Manhattan dateaza inca din 1929, dar prabusirea bursei si Marea Depresiune le-au blocat.Lucrarile au fost incepute apoi in 1972, dar o criza bugetara declansata la primaria New York-ului a dus din nou la blocarea acestora. In final, proiectul a fost reluat in 2007.Primul tren a plecat din statia East 96th Street duminica la pranz, dupa un discurs al guvernatorului democrat de New York Andrew Cuomo.In final, linia de metrou ar trebui sa ajunga la o lungime de 13,7 kilometri, din cartierul Harlem pana pe Wall Street, in Manhattan.Noul tronson inaugurat este considerat esential pentru reducerea aglomeratiei in cel mai solicitat sistem de metrou din Statele Unite, fiind de asteptat sa asigure transportul a circa 200.000 de calatori pe zi. Intregul sistem transporta intr-o zi normala de lucru aproximativ 5,6 milioane de persoane.