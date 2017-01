Echipa lui Donald Trump se intreaba daca noile sanctiuni impuse Rusiei nu sunt disproportionate

Acesta a afirmat, la televiziunea ABC, ca Trump va cere lamuriri de la agentiile americane de informatii dupa ce presedintele Barack Obama a impus o serie de sanctiuni pentru doua agentii secrete ale Rusiei, acuzate ca au fost implicate in atacurile cibernetice care au avut loc in perioada alegerilor prezidentiale din America. Obama a ordonat de asemenea inchiderea a doua sedii rusesti din New York si Maryland."Una dintre intrebarile noastre este de ce aceasta magnitudine? 35 de oameni sunt expulzati, doua sedii sunt inchise, intrebarea este daca raspunsul este proportional. Poate ca este, poate ca nu este, dar trebuie sa te gandesti la asta", a spus Spicer.Trump urmeaza sa discute cu agentiile de informatii in aceasta saptammana, dupa ce revine la New York.Sambata, Trump s-a declarat in continuare sceptic in ceea ce priveste acuzatiile ca Rusia s-a aflat in spatele atacului cibernetic care a vizat servere ale Partidului Democrat."Cred ca e lipsit de corectitudine daca nu stim. Ar putea fi altcineva. Si eu stiu lucruri pe care altii nu le stiu astfel incat nu putem fi siguri", a spus Trump.Acesta a mentionat ca va dezvalui o serie de informatii marti sau miercuri, fara a oferi alte detalii.Spicer a mentionat ca, dupa ce China a pus mana in 2015 pe date ale unor angajati guvernamentali americani, "nu s-a luat nicio masura. Nimic, nimic nu s-a facut atunci cand informatii private, inclusiv informatii privind accesul la date secrete, ale zeci de milioane de oameni au fost facute publice"."Astfel incat se pune intrebarea daca aici e vorba de o plata politica versus un raspuns diplomatic", a adaugat viitorul purtator de cuvant al Casei Albe.Administratia Obama a expulzat joi din SUA 35 de agenti rusi si a impus sanctiuni asupra celor mai importante servicii de informatii ruse, inclusiv impotriva a patru inalti ofiteri din cadrul serviciului secret al armatei ruse (GRU), despre care Casa Alba crede ca a ordonat atacurile cibernetice asupra Partidului Democrat si a altor organizatii politice.