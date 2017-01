Gruparea Stat Islamic revendica atentatul terorist din Istanbul

39 de persoane au fost ucise intr-un club de noapte din Istanbul in noaptea de Revelion iar atacatorul necunoscut care a deschis focul a reusit sa fuga in haosul creat."In continuarea operatiunilor binecuvantate pe care Statul Islamic le efectueaza impotriva aparatorului crucii, Turcia, un soldat erou al califatului a lovit unul dintre cele mai faimoase cluburi de noapte in care crestinii isi celebrau sarbatoarea lor apostata", potrivit unei declaratii a Statului Islamic.Vom reveni cu amanunte