Atacul armat din Istanbul: Autorul este inca liber

Motivul atacului nu este clar, dar suspiciunea este asupra grupului de Stat Islamic, responsabil de cel putin doua atacuri teroriste in Turcia anul trecut.Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca astfel de grupuri au incercat "sa creeze haos", scrie BBCNews online."Ei incearca sa ... demoralizeze poporul nostru si sa destabilizeze tara noastra", a adaugat el.Partidul interzis al Muncitorilor din Kurdistan (PKK) s-a distantat de atac, liderul Murat Karayilan spunand ca nu ar tinti "niciodata civili nevinovati". Anterior, ministrul de Interne Soliman Soylu a confirmat "vanatoarea teroristului este in desfasurare. Politia a lansat operatiuni. Speram ca atacatorul va fi capturat in curand".Iar, in timp ce cautarea continua, au avut loc primele funeralii ale celor ucisi in clubul de noapte.Un numar de 39 de persoane si-au pierdut viata si 69 au fost ranite sambata noapte noapte, dupa ce un barbat inarmat a intrat imbracat in Mos Craciun in clubul de noapte Reina de pe malul european al Bosforului si a inceput sa traga la intamplare in multime, cu un Kalasnikov. Atunci erau acolo 500-600 de oameni care sarbatoreau trecerea in 2017.Mai mult de jumatate dintre cei ucisi in atac, care a durat sapte minute, erau straini, potrivit agentiei de stat Anadolu. Printre ei erau cetateni din Israel, Franta, Tunisia, Liban, India, Belgia, Iordania si Arabia Saudita.