Kim Jong-Un: Coreea de Nord este aproape de testarea unei rachete balistice intercontinentale

"Suntem in fazele finale in ceea ce priveste testul de lansare a unei rachete balistice intercontinentale", a declarat Kim.Phenianul este "o putere militara a Estului care nu poate fi atinsa nici de cel mai puternic inamic", a adaugat acesta.In ultimul an, regimul totalitar nord-coreean a efectuat doua teste nucleare si a lansat numeroase rachete balistice in scopul dezvoltarii unei sistem balistic capabil sa loveasca teritoriul continental al Statelor Unite.Analistii sunt divizati in ceea ce priveste capacitatea Phenianului de a dezvolta o racheta balistica intercontinentala. Luna trecuta, un oficial american citat de Reuters a declarat ca regimul nord-coreean are capacitatea de a instala ogive nucleare miniaturizate pe rachete balistice, insa continua sa intampine probleme in ceea ce priveste tehnologia necesara pentru rachetele cu raza lunga.