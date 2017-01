Malta a preluat presedintia semestriala a Uniunii Europene

Puterile de mediator ale celei mai mici natiuni din UE vor fi testate in contextul in care Malta preia presedintia UE intr-o perioada critica pentru blocul comunitar.Presedintia malteza ar urma sa se concentreze pe incercarea de a obtine un compromis privind sistemul de azil al UE, in special in privinta felului in care refugiatii ar trebui distribuiti intre statele membre.Malta va detine presedintia si intr-un moment in care Marea Britanie va declansa procesul de doi ani de iesire din UE, premierul britanic Theresa May angajandu-se sa activeze Articolul 50 din Tratat privind parasirea blocului comunitar pana la sfarsitul lunii martie.Malta este membru al UE din 2004 si a adoptat moneda euro in 2008.Aceasta republica insulara se afla intre Libia si Italia, direct pe ruta pe care o folosesc multi refugiati prin Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa.