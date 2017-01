Politia din Koln a retinut sute de barbati de origine africana in operatiunile de prevenire a unor posibile agresiuni in noaptea de Anul Nou

Potrivit politiei, barbatii au fost retinuti in incinta a doua statii de tren, unde acestia urmeaza sa fie identificati si interogati.Autoritatile au desfasurat peste 1.500 ofiteri de politie la Koln pentru a asigura securitatea in timpul festivitatilor de Anul Nou.Pana duminica dimineata, politia a primit informatii despre doua femei din Koln care au fost tinta unei agresiuni sexuale. Un barbat a fost arestat in acest caz.Anul trecut, mai multe sute de femei au depus plangeri ca au fost agresate, de Revelion, in Gara centrala din Koln si in alte locuri din oras.Agresiuni similare au avut loc si in Hamburg si Stuttgart.