Atacul armat din Istanbul: Martorii isi amintesc cum s-au catarat peste cadavre pentru a scapa cu viata din clubul Reina

Fotbalistul Sefa Boydas - care joaca pentru echipa Beylerbeyispor din Liga a III-a - sustine ca mai multe persoane au lesinat pur si simplu atunci cand au auzit primele focuri de arma, iar oamenii se calcau in picioare si se catarau peste cadavre pentru a scapa cu viata din clubul de noapte, care este situat in districtul Ortakoy.Boydas a mentionat ca intrase in club alaturi de doua prietene cu doar zece minute inainte. Una dintre prietenele sale s-a prabusit din cauza socului atunci cand barbatul inarmat a inceput sa traga la intamplare in cei 500-600 de oameni aflati in local."Tocmai ne gasisem un loc, in apropierea usii era foarte mult praf si fum. Apoi au inceput focurile de arma si multe fete au lesinat. Ei spun ca au murit 35 sau 40 de oameni, dar cred ca sunt mai multe victime pentru ca atunci cand mergeam oamenii se catarau peste altii", a explicat fotbalistul din Istanbul.Sefa Boydas a incercat sa scape tinand-o de mana pe prietena sa, dar aceasta a lesinat din cauza socului si a carat-o pe spate pana la iesirea din clubul Reina.De asemenea, sportivul sustine ca era imposibil sa auzi ce spunea atacatorul, din cauza tipetelor puternice."Chiar daca tipa, nici atunci nu ai fi auzit nimic pentru ca tipetele multimii erau de o suta de ori mai puternice", a explicat Boydas.Initial, presa turca a relatat ca atacatorul necunoscut a vorbit in limba araba atunci cand a intrat in clubul Reina.Peste 60 de ambulante au intervenit la locul atacului armat, iar paramedicii incercau sa-i trateze pe ranitii imbracati in haine de sarbatoare."Am venit aici ca sa ne distram, dar totul s-a transformat imediat in haos si intr-o noapte de groaza", a declarat italianul Maximilien.Rudele celor care petreceau in local s-au adunat de la primele ore ale diminetii in apropierea clubului Reina."Sora mea era inauntru. Am primit un apel si mi-a spus ca este inauntru. Am auzit focurile de arma. Nu am reusit sa dau de ea dupa asta", sustine o femeie.Martorii sutin ca atacatorul avea mai multe arme cu teava lunga, iar autoritatile au lansat o operatiune masiva pentru capturarea acestuia."Atacatorul criminal a intrat in cladire cu un Kalashnikov. Seviciile secrete americane au avertizat in urma cu o saptamana cu privire la un asemenea incident si masuri de securitate au fost luate pentru a evita un atac, inclusiv pe faleza. Si uitati ce s-a intamplat", a declarat proprietarul clubului Reina, Mehmet Kocarslan.Atacul armat a avut loc in jurul orei locale 01.30, cand aproximativ 500 - 600 de persoane sarbatoreau trecerea dintre ani in in clubul Reina, aflat pe malul european al Bosforului."Un terorist cu o arma care avea teava lunga... a dus la capat in mod brutal si salbatic acest atac, dupa ce a deschis focul spre persoane care erau aici pur si simplu pentru a sarbatori Anul Nou", a declarat guvernatorul din Istanbul, Vasip Sahin.Unii martori sustin ca atacatorul vorbea in limba araba, insa informatia nu a fost confirmata oficial, iar pentru a scapa cu viata unele persoane aflate in club au sarit in apele Bosforului.Conform autoritatilor, atacatorul a intrat in clubul de noapte imbracat in costum de Mos Craciun si a impuscat mai intai un politist si un civil care erau in fata localului din Istanbul.Clubul Reina este unul select, fiind frecventat si de foarte multi cetateni straini, si este situat pe malul european al Bosforului, langa primul pod construit peste stramtoarea care separa Europa de Asia.La Istanbul, pana la 25.000 de politisti au fost mobilizati in perioada sarbatorilor de iarna.Autoritatile turce au luat masuri de securitate suplimentare in noaptea dintre ani in urma atentatelor numeroase comise in ultimele luni de jihadistii Statului Islamic, dar si de militantii kurzi de la PKK. Circulatia rutiera a fost oprita pe mai multe artere care duc spre centrul Istanbulului, dar si in Ankara. Mai mult, pana la 17.000 de ofiteri de politie au fost desfasurati in noaptea dintre ani pe strazile din metropola situata pe malul Bosforului.Jihadistii Statului Islamic au comis in luna iulie un atentat sangeros la aeroportul international Ataturk din apropiere de Istanbul. Un numar de 45 de persoane si-au pierdut viata in atacul armat din terminalul aeroportului Ataturk.De asemenea, atacul armat din clubul de noapte are loc la aproape doua saptamani de la asasinarea ambasadorului rus Andrei Karlov in Ankara.Turcia face parte din coalitia internationala care bombordeaza pozitiile jihadistilor Statului Islamic din Siria si Irak. De asemnea, soldatii turci au lansat la finele lunii august o campanie militara impotriva jihadistilor din apropierea frontierei cu Turcia.