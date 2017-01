VIDEO Noul secretar general al ONU, Antonio Guterres, si-a inceput mandatul cu un apel pentru pace

"Azi, de Anul Nou, cer tuturor sa urmarim acelasi scop: sa facem din pace prioritatea noastra", a declarat Guterres, in primul sau mesaj ca sef al ONU.Fara a mentiona niciun conflict in mod aparte, diplomatul portughez a pledat pentru o incetare a focului pe "campurile de lupta" pentru a trece la negocieri menite a conduce la "solutii politice"."Pacea trebuie sa fie obiectivul si ghidul nostru", a spus Guterres, intr-un mesaj video inregistrat in engleza, franceza, spaniola si portugheza.Noul secretar general al ONU a intrebat ce poate face comunitatea internationala pentru a ajuta milioanele de oameni care traiesc "prinsi in razboaie care nu par a avea sfarsit"."Din aceste razboaie nimeni nu iese invingator, toti pierd", a deplans Guterres, care a denuntat in mod special impactul asupra populatiei civile."Sa facem din 2017 un an al pacii", a conchis, in prima zi a mandatului sau de secretar general al ONU, Antonio Guterres.