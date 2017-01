UPDATE VIDEO Atac armat intr-un club din Istanbul. Cel putin 35 de oameni au fost ucisi si 40 sunt raniti - guvernator

Atacatorul a tras intr-un politist si intr-un civil cand a intrat in cunoscutul club Reina din districtul Oratkoy din Istanbul, dupa care a deschis focul in interiorul cladirii, a spus Sahin, adaugand ca este vorba de un atac terorist.Potrivit canalului de stiri NTV, citat de AFP, mai multe persoane au sarit in stramtoarea Bosfor pentru a scapa de focurile trase de teroristul imbracat in Mos Craciun.„Un terorist cu o arma de raza lunga ... a provocat acest incident brutal si salbatic, tragand gloante in oameni nevinovati ce erau acolo doar pentru a sarbatori Anul Nou si a se distra”, a spus Sahin reporterilor de la fata locului.Zeci de ambulante si masini de politie au fost trimise la clubul situat intr-o zona cosmopolita de langa unul dintre cele trei poduri care traverseaza Bosforul, areal in care sunt numeroase cluburi, restaurante si galerii de arta.Potrivit agentiei de stiri Dogan, martorii au spus ca l-au auzit pe atacator strigand ceva in araba. Circa 700-800 de persoane erau in club la momentul atacului, transmite Dogan.Autoritatile transmisesera anterior ca in Istanbul au fost mobilizati 17.000 de politisti pentru festivitatile de Anul Nou. Coincidenta sau nu, autoritatile anuntasera ca politisti vor fi deghizati in Mos Craciun pentru a detecta orice situatie neobisnuita.