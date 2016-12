Primele decoratii acordate de presedintele Dodon au mers la patru familii care cresc intre 12 si 17 copii

"Astazi am decis sa ofer primele distinctii de stat in calitate de presedinte al Moldovei. Unii vor spune ca este prea devreme, dar consider ca este tarziu. Unii spun ca am putea sa mai asteptam, dar noi am intarziat sa acordam atentie familiilor cu multi copii. Azi voi da doua Ordine ale Republicii si doua Ordine de Onoare familiilor cu multi copii: doua familii cu 17 copii, o familie cu 13 si alta cu 12 copii. Eu nu voi acorda distinctii la dreapta si la stanga. Vor fi putine, dar importante", a spus Dodon inainte de a felicita familiile invitate la Resedinta de stat.





Prima care a fost decorata a fost Lidia Tertiuc, mama a 11 copii si tutore a 6 copii, din Nisporeni. Au urmat distinctii si pentru Valentina Vihodet, mama la 17 copii, s. Doina, r. Cahul, Adela Robu, care creste 13 copii, s.Tabani, r. Briceni si Ecaterinei Mealdzin, din Basarabeasca, mama a 12 copii.











Dodon a spus ca el va oferi "putine distinctii, dar importante", iar problema demografica a tarii este "o prioritate" pentru el.