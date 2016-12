Francoise de Souza Oliveira, sotia de origine braziliana, 40 de ani, si Sergio Gomes Moreira, amantul sau in varsta de 29 de ani, au fost arestati pentru uciderea ambasadorului, 59 de ani, a precizat comisarul Evaristo Ponte, in cursul unei conferinte de presa, potrivit Agerpres

Operatiunile politiei l-au vizat, de asemenea, pe Eduardo Moreira de Melo, 24 de ani, un var al amantului.

Aceasta afacere incredibila a izbucnit la lumina zilei cand sotia ambasadorului a semnalat disparitia acestuia, miercuri, in timp ce perechea petrecea cateva zile de vacanta in resedinta lor de la Nova Iguacu, in cartierul Fluminense, la nord de Rio de Janeiro, impreuna cu fetita lor de zece ani.

Declaratiile sotiei au aparut repede ca fiind ciudate si aceasta versiune a fost mai mult pusa sub semnul intrebarii de anchetatori cand corpul "total carbonizat" al ambasadorului a fost gasit joi in masina cu care a parasit domiciliul.

Politistul Sergio Moreira (29 de ani) a recunoscut ca l-a ucis pe ambasadorul elen in locuinta inchiriata de acesta si de sotia sa braziliana in suburbia Nova Iguacu.

Ambasadorul Kyriakos Amiridis (59 de ani) a disparut dupa ce a parasit luni noaptea locuinta unor prieteni ai sotiei sale braziliene, iar autoritatile braziliene au descoperit vineri dimineata cadavrul carbonizat al diplomatului grec, care era abandonat intr-o masina incendiata din Nova Iguacu.

Procurorii cred ca moartea ambasadorului a fost planuita in detaliu de Francoise Amiridis si de politistul Sergio Moreira. Anchetatorii au mai aflat ca sotia si amantul ei au planificat aceasta crima impreuna cu "o persoana de incredere" a celor doi, varul amantului. Francoise de Souza Oliveira i-ar fi promis acestuia suma de 80.000 de reali (circa 24.000 de dolari) pentru ajutorul oferit.

Kyriakos Amiridis avea o fiica de zece ani impreuna cu sotia sa braziliana.

Autoritatile braziliene au anuntat ca au arestat alti doi suspecti in investigatia privind moartea ambasadorului grec, pe langa sotia acestuia si politistul Moreira.

Globo a publicat imagini cu un autovehicul alb incendiat in suburbia Nova Iguacu. Politistii brazilieni au precizat ca autovehiculul are aceleasi numere de inmatriculare ca masina inchiriata inainte de disparitie de catre Amiridis.

Insa, o reprezentanta a misiunii diplomatice elene nu a recunoscut nici macar disparitia ambasadorului, precizand ca acesta este in vacanta si se va intoarce dupa 9 ianuarie in Brasilia.

Anterior, Amiridis a ocupat functia de consul general al Greciei in Rio de Janeiro si a condus misiunea diplomatica elena din Libia.

Potrivit politistilor brazilieni, diplomatul s-a aparat inainte de a fi impuscat cu o arma identificata ca apartinand ambasadei.