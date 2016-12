Autoritatile ucrainene interzic cartile care elogiaza Rusia

Legea promulgata de presedintele ucrainean Petro Porosenko "interzice promovarea statelor agresoare (...) sau cartile care creeaza o imagine pozitiva a acestui "stat agresor'", expresie care desemneaza Rusia, conform Agerpres.

Interdictia se refera si la cartile care indeamna la o lovitura de stat in Ucraina sau care promoveaza razboiul si ura rasiala.

Potrivit textului, un grup de experti va fi insarcinat sa decida care carti rusesti sunt acceptate si care nu.

Aceasta initiativa intervine dupa ce o serie de legi le-au interzis deja posturilor de televiziune ucrainene sa difuzeze emisiuni sau filme rusesti care critica Ucraina si revolta pro-europeana din Maidan (Nezalejnosti), din februarie 2014.

In august 2015, autoritatile ucrainene au interzis in jur de 40 de carti rusesti, printre care scrierile lui Eduard Limonov sau ultranationalistului rus Aleksandr Dughin.

Ucraina a interzis, de asemenea, aparitiile a zeci de artisti, majoritar rusi, dar si straini, printre care actorul francez Gerard Depardieu devenit cetatean rus in 2013, si pe care ea ii considera o "amenintare la adresa securitatii nationale".

Aceste interdictii succesive au fost denuntate de o serie de organizatii neguvernamentale ca fiind un atac la adresa libertatii de exprimare.

Relatiile dintre Ucraina si Rusia se afla la cel mai jos nivel dupa anexarea peninsulei Crimeea, in martie 2014, de catre Federatia Rusa, anexare urmata de un conflict dintre armata ucraineana si separatistii prorusi din estul Ucrainei, conflict in care au fost ucisi aproape 10.000 de oameni in doi ani de zile.

Kievul si Occidentul acuza Rusia ca ii sprijina militar pe separatisti, acuzatii pe care Moscova le dezminte. In pofida instaurarii mai multor armistitii, confruntari sangeroase continua sa aiba loc de-a lungul liniei frontului.