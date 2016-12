Atacul de la Berlin: Anis Amri intentiona sa mearga la Roma (presa italiana)

"In gara din Torino, dupa sosirea din Franta, el a fost filmat de doua ori de camerele de supraveghere, in timp ce cauta un ghiseu automat de informatii despre trenuri care sa plece spre Roma sau Milano", scrie Il Corriere della Sera, fara sa citeze sursa."Ca un semn ca nu avea o directie precisa de deplasare, el a optat in final pentru un tren regional spre Lombardia, pentru ca la acea ora tarzie nu exista niciun tren spre capitala", continua cotidianul milanez.Mai multe publicatii scriu ca, odata ajuns la Milano, in 23 decembrie in jurul orei 02:00, Anis Amri s-a intalnit cu un tanar salvadorian pe care l-a intrebat "de unde ar putea lua un tren sau un autobuz spre Roma, Napoli sau spre sud".Sesto San Giovanni, orasul de la nord de Milano unde a fost ucis Anis Amri, este punctul de plecare al autocarelor cu destinatia Spania, Maroc, Albania sau sudul Italiei.Potrivit cotidianului Il Messaggero din Roma, faptul ca tanarul tunisian intentionase sa se duca in Capitala "nu este intamplator".Pentru ca "in Latium avea probabil contactele cele mai stranse", continua ziarul care arata ca Anis Amri a locuit mai multe saptamani in Aprilia, la circa 40 km sud de Roma, la unul dintre compatriotii sai intalnit in Lampedusa si aflat la ora actuala in inchisoare.Mai multe perchezitii au fost efectuate, in special in locuintele unde barbatul a fost gazduit in urma cu un an in aceasta zona agricola, potrivit politiei.Inainte de a se duce in Germania, in iulie 2015, Anis Amri, sosit in 2011 in Lampedusa, a petrecut patru ani in inchisoare in Sicilia pentru incendierea unei scoli si este posibil sa fi stabilit contacte durabile cu alti detinuti.Ancheta in curs asupra atacului mortal din Berlin, soldat cu 12 morti si zeci de raniti, urmeaza sa clarifice numeroase aspecte, incepand cu existenta unei eventuale retele de sustinere in pregatirea atacului cu un camion furat si fuga tanarului tunisian."In acest stadiu al investigatiilor, nicio legatura sau sprijin pe care Anis Amri le-ar fi putut avea la Milano sau in regiunea sa nu au aparut", a declarat vineri prefectul politiei din Milano, Antonio de Iesu, pentru presa.